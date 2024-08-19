Томские ученые разработали новый препарат для лечения коров

Исследования показали, что наночастицы серебра значительно эффективнее зарубежных антибиотиков. Причиной заболевания являются бактериальные биопленки, которые трудно поддаются лечению. После применения препарата на основе серебра индекс образования биопленки и количество устойчивых изолятов сократились на 20,4% и 35,6% соответственно. В то же время, использование антибиотиков не дало таких результатов.

Руководитель проекта, профессор Алексей Пестряков, отметил, что использование наночастиц серебра позволяет преодолеть устойчивость биопленок к традиционным антибиотикам и дезинфицирующим средствам.