Томские ученые разработали новый препарат для лечения коров

Опубликовано 19 августа 2024, 18:54
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Томские ученые разработали новый препарат для лечения коровНаночастицы серебра победили мастит у коров эффективнее антибиотиков
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в сотрудничестве с коллегами из Мексики и Новосибирска разработали новый препарат с наночастицами серебра, который показал высокую эффективность в борьбе с маститом у коров. Это заболевание, поражающее молочную железу, существенно снижает продуктивность и качество молока.
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Исследования показали, что наночастицы серебра значительно эффективнее зарубежных антибиотиков. Причиной заболевания являются бактериальные биопленки, которые трудно поддаются лечению. После применения препарата на основе серебра индекс образования биопленки и количество устойчивых изолятов сократились на 20,4% и 35,6% соответственно. В то же время, использование антибиотиков не дало таких результатов.
Руководитель проекта, профессор Алексей Пестряков, отметил, что использование наночастиц серебра позволяет преодолеть устойчивость биопленок к традиционным антибиотикам и дезинфицирующим средствам.
Источник:Российская газета
Автор:Ингела Воробьева
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