Томские ученые разработали сенсоры для российских детекторов СКИФ

Сенсоры, изготовленные на основе высокоомного кремния, разработаны в лаборатории детекторов синхротронного излучения Центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ. По словам одного из разработчиков, Антона Тяжева, сенсоры адаптированы для задач, которые будут выполняться на исследовательских станциях центра коллективного пользования СКИФ.

Первая партия сенсоров уже выпущена на отечественном предприятии, а их предварительные испытания подтвердили пригодность для использования в составе многоэлементных детекторов. Эти устройства необходимы для проведения точных измерений на синхротронных установках и лабораторных дифрактометрах.