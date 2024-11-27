Томские ученые разработали сенсоры для российских детекторов СКИФ

Опубликовано 27 ноября 2024, 16:541 мин.
Томские ученые разработали сенсоры для российских детекторов СКИФОни повысят точность исследований
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза создали опытные образцы кремниевых микрополосковых сенсоров, которые планируется использовать в российских детекторах для синхротрона СКИФ.
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Сенсоры, изготовленные на основе высокоомного кремния, разработаны в лаборатории детекторов синхротронного излучения Центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ. По словам одного из разработчиков, Антона Тяжева, сенсоры адаптированы для задач, которые будут выполняться на исследовательских станциях центра коллективного пользования СКИФ.
Первая партия сенсоров уже выпущена на отечественном предприятии, а их предварительные испытания подтвердили пригодность для использования в составе многоэлементных детекторов. Эти устройства необходимы для проведения точных измерений на синхротронных установках и лабораторных дифрактометрах.