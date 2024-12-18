Томские ученые разработали сплавы для выделения сверхчистого водорода

Водород считается перспективным источником чистой энергии, особенно в топливных элементах, но его широкое использование в промышленности ограничено высокой стоимостью процессов очистки. Существующие методы производства водорода часто приводят к газовым смесям, которые требуют дополнительной очистки. Сплавы, предложенные учеными, могут решить эту задачу, эффективно отделяя водород от других газов.

В своей работе специалисты использовали сплавы, включающие ниобий, никель, титан, ванадий, кобальт и цирконий, и продемонстрировали, что их проницаемость для водорода сравнима с палладием, но при этом материалы более стабильны и устойчивы к водородному охрупчиванию. Эти свойства делают их пригодными для создания недорогих и долговечных мембран.

В будущем ученые планируют изготовить прототип фильтра на основе этих сплавов и испытать его в реальных условиях.