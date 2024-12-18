В России
Опубликовано 18 декабря 2024, 18:28
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Томские ученые разработали сплавы для выделения сверхчистого водорода

Новые материалы могут стать альтернативой дорогим мембранам
Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали сплавы для выделения сверхчистого водорода, что может значительно снизить стоимость очистки этого газа. Разработанные материалы представляют собой высокоэнтропийные сплавы, состоящие из нескольких элементов, и могут стать эффективной альтернативой дорогим мембранам из палладия.
Томские ученые разработали сплавы для выделения сверхчистого водорода

© Ferra.ru

Водород считается перспективным источником чистой энергии, особенно в топливных элементах, но его широкое использование в промышленности ограничено высокой стоимостью процессов очистки. Существующие методы производства водорода часто приводят к газовым смесям, которые требуют дополнительной очистки. Сплавы, предложенные учеными, могут решить эту задачу, эффективно отделяя водород от других газов.

В своей работе специалисты использовали сплавы, включающие ниобий, никель, титан, ванадий, кобальт и цирконий, и продемонстрировали, что их проницаемость для водорода сравнима с палладием, но при этом материалы более стабильны и устойчивы к водородному охрупчиванию. Эти свойства делают их пригодными для создания недорогих и долговечных мембран.

В будущем ученые планируют изготовить прототип фильтра на основе этих сплавов и испытать его в реальных условиях.