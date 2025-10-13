Томские ученые синтезировали сверхпрочную керамику на открытом воздухе

Новый подход использует безвакуумный электродуговой синтез, при котором дуговой разряд создает защитную газовую среду, предотвращающую окисление материала. Это исключает необходимость в дорогостоящем вакуумном оборудовании и значительно упрощает производственный процесс.

Полученные высокоэнтропийные бориды обладают уникальными характеристиками: твердость достигает 28,8 гигапаскалей, что в десять раз превышает аналогичный показатель у стали, а плотность составляет 96,5%. Материалы демонстрируют стойкость к коррозии и окислению.

Как отметила младший научный сотрудник Арина Свинухова, томским исследователям удалось синтезировать соединение, содержащее титан, цирконий, ниобий, гафний и тантал. Образцы по твердости соответствуют или превосходят аналоги, полученные традиционными методами.