Опубликовано 20 октября 2025, 22:00
1 мин.

Томские ученые создадут безопасную зарядку для шахтных электромобилей

Разрабатывается беспроводная система
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что ученые вуза работают над созданием взрывобезопасных зарядных устройств для подземного транспорта. Проект реализуется по заказу компании «Трансмаш-Томск», которая планирует использовать электромобили в шахтах.
Основная сложность заключается в особых условиях шахт, где присутствуют горючие газы и угольная пыль. Любая искра при подключении к сети может привести к возгоранию. В настоящее время зарядка аккумуляторов требует специальных оборудованных камер, что увеличивает время и стоимость работ.

Исследователи работают над двумя типами устройств. Первое — проводное зарядное устройство с выходными параметрами 150 В и 30 А. Второе — беспроводная система, не имеющая российских аналогов.

Проект рассчитан на два года и выполняется при поддержке Российского научного фонда. За это время предстоит создать технологию беспроводной передачи энергии и представить макетный образец системы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
