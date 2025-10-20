Томские ученые создадут безопасную зарядку для шахтных электромобилей

Опубликовано 20 октября 2025, 22:001 мин.
Томские ученые создадут безопасную зарядку для шахтных электромобилейРазрабатывается беспроводная система
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что ученые вуза работают над созданием взрывобезопасных зарядных устройств для подземного транспорта. Проект реализуется по заказу компании «Трансмаш-Томск», которая планирует использовать электромобили в шахтах.
Основная сложность заключается в особых условиях шахт, где присутствуют горючие газы и угольная пыль. Любая искра при подключении к сети может привести к возгоранию. В настоящее время зарядка аккумуляторов требует специальных оборудованных камер, что увеличивает время и стоимость работ.
Исследователи работают над двумя типами устройств. Первое — проводное зарядное устройство с выходными параметрами 150 В и 30 А. Второе — беспроводная система, не имеющая российских аналогов.
Проект рассчитан на два года и выполняется при поддержке Российского научного фонда. За это время предстоит создать технологию беспроводной передачи энергии и представить макетный образец системы.