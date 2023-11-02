Томские ученые создадут оборудование для очистки водоемов для "Газпрома"

Согласно соглашению, ТГУ будет заниматься разработкой технологии, ООО ИСЦ "Эринтек" — производством соответствующего оборудования, а ООО "Газпром трансгаз Томск" предоставит инфраструктуру для испытаний и организационную поддержку. Эти усилия направлены на создание технологий для очистки озер, прудов и рек с незначительным течением от нефтяных загрязнений, отметили в пресс-службе.

Важным инструментом в этом процессе является технология "Аэрощуп," разработанная в Биологическом институте ТГУ. Эта технология уже имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора и разрешение на использование на всей территории России. Теперь ее опыт будет использован для создания новых разработок, учитывающих специфические требования ПАО "Газпром."