Томские ученые создадут ПО для разработки микроэлектронных датчиков

Опубликовано 03 мая 2024, 12:35
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Томские ученые создадут ПО для разработки микроэлектронных датчиковДля беспилотников
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза при поддержке Группы компаний «Элемент» разрабатывают отечественную программу для проектирования микроэлектромеханических инерциальных сенсоров (МЭМС). Эти миниатюрные датчики, известные как гироскопы и акселерометры, используются в различных устройствах, включая беспилотники, автомобили, самолеты и смартфоны.
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Новая программа позволит разработчикам МЭМС создавать подробные модели как всего устройства, так и его отдельных компонентов. На основе этих моделей программа будет автоматически генерировать 3D-модели сенсоров, что значительно сократит время и расходы на их разработку и производство.
МЭМС-датчики являются ключевыми компонентами многих современных электронных устройств. Они используются для определения положения, ориентации и движения объектов, а также для измерения скорости, ускорения и вибрации, отметили в пресс-службе.