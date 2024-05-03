Томские ученые создадут ПО для разработки микроэлектронных датчиков

Новая программа позволит разработчикам МЭМС создавать подробные модели как всего устройства, так и его отдельных компонентов. На основе этих моделей программа будет автоматически генерировать 3D-модели сенсоров, что значительно сократит время и расходы на их разработку и производство.

МЭМС-датчики являются ключевыми компонентами многих современных электронных устройств. Они используются для определения положения, ориентации и движения объектов, а также для измерения скорости, ускорения и вибрации, отметили в пресс-службе.