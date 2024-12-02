Томские ученые создали бесшумные наносенсоры для диагностики болезней

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что новая технология позволила снизить уровень шумов до минимальных значений, что делает сенсоры идеальными для регистрации слабых биопотенциалов органов и тканей человека. По словам заведующей лабораторией «Медицинская инженерия» Дианы Авдеевой, эти датчики способны фиксировать сигналы уровня от единиц и десятков нановольт — в мире пока нет аналогов.

Наносенсоры уже прошли испытания в НИИ кардиологии Томского медицинского центра. Исследования проводились на двух группах добровольцев: одна из них включала пациентов с ишемической болезнью сердца, другая — здоровых людей. Сенсоры успешно зарегистрировали биопотенциалы на уровне нескольких нановольт, что демонстрирует их высокую чувствительность.

Новшество также включает создание сухих медицинских электродов, которые не требуют использования проводящего геля. Это позволяет пациентам носить аппаратуру постоянно, обеспечивая сбор данных о состоянии организма в режиме реального времени.