Томские ученые создали эффективное шламовое биотопливо

Шламовое топливо представляет собой композиционную смесь, состоящую из угля и отходов его переработки, а также жидких и твердых промышленных горючих отходов. Оно находит применение в теплоэнергетике, особенно на локальных и удаленных объектах энергогенерации.

По словам профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Глушкова, ученым удалось создать топливо с высоким содержанием мелкодисперсных капель, что в два раза превышает показатели аналогичных суспензий без добавок. Это значительно улучшает эффективность горения и снижает уровень вредных выбросов.

Биотопливо разработано на основе угольного шлама с добавлением рисовой шелухи, осадка сточных вод и опилок. Исследования показали, что благодаря дополнительным компонентам седиментационная устойчивость топлива увеличивается в 2,5−4,2 раза. Эта характеристика обеспечивает равномерное распределение твердых частиц и улучшает процессы хранения и распыления.