В России
Опубликовано 31 октября 2024, 18:14
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Томские ученые создали эффективное шламовое биотопливо

Разработка вдвое снижает вредные выбросы при сжигании
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый вид шламового биотоплива, который оказался на 12% эффективнее известных альтернатив. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ, это топливо также отличается вдвое меньшими выбросами вредных веществ при сжигании.
Томские ученые создали эффективное шламовое биотопливо

© Ferra.ru

Шламовое топливо представляет собой композиционную смесь, состоящую из угля и отходов его переработки, а также жидких и твердых промышленных горючих отходов. Оно находит применение в теплоэнергетике, особенно на локальных и удаленных объектах энергогенерации.

По словам профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Глушкова, ученым удалось создать топливо с высоким содержанием мелкодисперсных капель, что в два раза превышает показатели аналогичных суспензий без добавок. Это значительно улучшает эффективность горения и снижает уровень вредных выбросов.

Биотопливо разработано на основе угольного шлама с добавлением рисовой шелухи, осадка сточных вод и опилок. Исследования показали, что благодаря дополнительным компонентам седиментационная устойчивость топлива увеличивается в 2,5−4,2 раза. Эта характеристика обеспечивает равномерное распределение твердых частиц и улучшает процессы хранения и распыления.