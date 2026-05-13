Томские ученые создали фотокатализатор для очистки сточных вод

Метиленовый синий применяется в производстве тканей, бумаги и медицинских препаратов. Вещество медленно разлагается в природе, токсично для человека и водных организмов и может накапливаться в окружающей среде.

Основой нового катализатора стал ферросилиций, являющийся промышленным отходом. Система работает при нейтральной кислотности, не образует железный шлам и не требует многоступенчатой фильтрации. После нескольких циклов применения эффективность материала сохраняется за счет формирования новых активных центров на поверхности, отметили в ведомстве.