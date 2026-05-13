Томские ученые создали фотокатализатор для очистки сточных вод

Опубликовано 13 мая 2026, 19:301 мин.
Томские ученые создали фотокатализатор для очистки сточных водКраситель разлагается за 30 минут
Ученые Томского научного центра СО РАН разработали железосодержащий керамический фотокатализатор для удаления метиленового синего из сточных вод. Материал получили методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. По данным Минобрнауки РФ, краситель разлагается полностью за 30 минут при воздействии видимого света и за 60 минут при ультрафиолетовом излучении, пишет ТАСС.
Метиленовый синий применяется в производстве тканей, бумаги и медицинских препаратов. Вещество медленно разлагается в природе, токсично для человека и водных организмов и может накапливаться в окружающей среде.
Основой нового катализатора стал ферросилиций, являющийся промышленным отходом. Система работает при нейтральной кислотности, не образует железный шлам и не требует многоступенчатой фильтрации. После нескольких циклов применения эффективность материала сохраняется за счет формирования новых активных центров на поверхности, отметили в ведомстве.