В России
Опубликовано 30 октября 2025, 21:25
1 мин.

Томские ученые создали компактные разветвители сигнала

Устройства работают в более широком частотном диапазоне
Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали два новых типа устройств для разветвления сигналов в системах беспроводной связи. По данным Российского научного фонда, разработки отличаются более компактными размерами и расширенным рабочим частотным диапазоном по сравнению с аналогами.
Устройства представляют собой поперечно-направленные ответвители, изготовленные из материалов с повышенным значением диэлектрической проницаемости. Эти элементы выполняют функцию распределения сигналов по разным каналам. При подаче сигнала в один порт энергия распределяется между двумя выходными портами, в то время как четвертый остается неактивным.

Эксперименты показали, что новые ответвители на 5−12% компактнее существующих аналогов. Кроме того, они демонстрируют увеличенный в 1,5−2 раза рабочий частотный диапазон при сохранении минимальных потерь мощности сигнала и его равного деления.

Как отмечают разработчики, предложенные конструкции могут стать основой для создания балансных усилителей мощности и малогабаритных фазовращателей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
