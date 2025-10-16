Томские ученые создали метод защиты электросетей от перегрузок

Традиционные алгоритмы ограничения тока часто используют фиксированные значения фазы, что может приводить к нестабильности и потере контроля. Предложенный метод обеспечивает прямое ограничение амплитуды тока во внутреннем контуре, предотвращая насыщение регуляторов напряжения.

Новый подход сочетает две параллельные системы управления. Одна отвечает за формирование активной и реактивной мощности, а другая воспроизводит динамику виртуального синхронного генератора. Такая архитектура предотвращает «зацикливание» системы в аварийном режиме и обеспечивает плавное восстановление нормальной работы.

Алгоритм успешно протестирован на экспериментальном образце трехуровневого инвертора. Во время испытаний система сохраняла стабильность напряжения и частоты при различных типах нагрузок, работая как в сетевом, так и в автономном режиме.