Опубликовано 16 октября 2025, 22:26
Томские ученые создали метод защиты электросетей от перегрузок

Новая разработка повысит безопасность энергосистем
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами разработали новый способ управления инверторами в электрических сетях. Разработка позволяет эффективно ограничивать ток при перегрузках, сохраняя стабильность работы энергосистемы.
Традиционные алгоритмы ограничения тока часто используют фиксированные значения фазы, что может приводить к нестабильности и потере контроля. Предложенный метод обеспечивает прямое ограничение амплитуды тока во внутреннем контуре, предотвращая насыщение регуляторов напряжения.

Новый подход сочетает две параллельные системы управления. Одна отвечает за формирование активной и реактивной мощности, а другая воспроизводит динамику виртуального синхронного генератора. Такая архитектура предотвращает «зацикливание» системы в аварийном режиме и обеспечивает плавное восстановление нормальной работы.

Алгоритм успешно протестирован на экспериментальном образце трехуровневого инвертора. Во время испытаний система сохраняла стабильность напряжения и частоты при различных типах нагрузок, работая как в сетевом, так и в автономном режиме.