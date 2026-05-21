Томские ученые создали нанокерамику за 10 секунд

Опубликовано 21 мая 2026, 19:441 мин.
Томские ученые создали нанокерамику за 10 секундМетод не требует катализаторов
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами разработали новый способ получения наноструктурированной керамики на основе оксида галлия. Синтез занимает всего 10 секунд. Метод не требует дополнительных модификаторов и катализаторов, что делает образцы чистыми и снижает количество дефектов.
© Ferra.ru
Для синтеза используется мощный пучок электронов. Установка создает непрерывный поток быстрых электронов, который направляется на порошковую смесь. Полученную керамику применяют в газовых сенсорах, силовой электронике, приборах для обнаружения ультрафиолетового излучения и радиации, а также для прозрачных токопроводящих покрытий, отметили в ведомстве.
Ученые изучили люминесцентные свойства образцов. Одни светились быстро, другие медленно. Это связано с кислородными вакансиями и сложными дефектами в решетке. Исследование поддержано грантом РНФ.