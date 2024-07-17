Томские ученые создали радиационно-безопасные конструкции для СКИФа

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» в Юрге была проведена успешная процедура технического приема каркасов хатчей, которые в дальнейшем будут установлены на площадке СКИФа под Новосибирском. Предварительно смонтированные конструкции будут дополнительно защищены свинцовыми пластинами для обеспечения безопасности ученых во время экспериментов, отметили в пресс-службе.

Хатчи не только обеспечивают радиационную защиту, но и служат основой для всех инженерных сетей станции, включая системы водяного охлаждения, подачи газов, кабельные сети и другие. Всего инженеры ТПУ разработали 12 хатчей и 6 контрольных кабин для 5 экспериментальных станций первой очереди СКИФа.