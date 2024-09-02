Томские ученые создали руководство по живым лабораториям для городов России

Соруководитель проекта сети живых лабораторий Ника Седикова сообщила, что живые лаборатории—экспериментальный формат работы в реальной городской среде, впервые адаптированный в России именно в Томске в 2017 году. Руководство включает описание методологии, принципы работы, процесс дизайна экспериментов и оценку их эффективности. Оно будет распространено в 30 крупных городах России, а в 2025 году планируется создание онлайн-курса и тренингов на его основе.