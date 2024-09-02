Томские ученые создали руководство по живым лабораториям для городов России

Опубликовано 02 сентября 2024, 10:331 мин.
Томские ученые создали руководство по живым лабораториям для городов РоссииНовый документ поможет внедрять инновации в городскую среду
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что было разработано «Руководство по живым лабораториям для университетов и муниципалитетов» в рамках проекта «Приоритет-2030». Этот документ направлен на внедрение новых решений и технологий в городскую среду, делая её более комфортной для жизни.
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Соруководитель проекта сети живых лабораторий Ника Седикова сообщила, что живые лаборатории—экспериментальный формат работы в реальной городской среде, впервые адаптированный в России именно в Томске в 2017 году. Руководство включает описание методологии, принципы работы, процесс дизайна экспериментов и оценку их эффективности. Оно будет распространено в 30 крупных городах России, а в 2025 году планируется создание онлайн-курса и тренингов на его основе.