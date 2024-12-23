Томские ученые создали сенсор для выявления опасных пестицидов в еде

Карбосульфан — это пестицид, широко используемый в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, такими как колорадский жук. Несмотря на свою эффективность, он опасен для человека и может вызывать отравления при попадании в организм с пищей или водой.

Сенсор, созданный учеными Инженерной школы природных ресурсов ТПУ и их коллегами из Карлова университета и СО РАН, отличается компактными размерами, низкой стоимостью и высокой скоростью работы. Как пояснила доцент Елена Дорожко, датчик способен выявлять карбосульфан в концентрациях, в 10 раз меньших, чем те, которые фиксируют существующие устройства. Это делает его особенно полезным в фармацевтической и пищевой промышленности, а также для служб санитарного контроля, таких как Роспотребнадзор.

По словам инженера Сакиба Мухаммада, сенсор может использоваться для проверки сырья и готовой продукции, включая детское питание. Он также помогает отслеживать накопление пестицидов в почве и воде, предотвращая попадание токсинов в пищу.

Устройство состоит из гибкой пластиковой подложки с электропроводящим покрытием из графена и серебряных наночастиц. Проба продукта наносится на сенсор, который анализирует ее в электрохимической ячейке, фиксируя концентрацию пестицида по силе электрического тока.