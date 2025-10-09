В России
Опубликовано 09 октября 2025, 21:50
1 мин.

Томские ученые создали технологию 3D-печати водородных накопителей

Новый метод позволяет создавать емкости различных форм и размеров
Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию 3D-печати для создания накопителей водорода. Метод позволяет производить резервуары различных геометрических форм: мембраны, пластины и цилиндры.
© Ferra.ru

Как сообщили в пресс-службе вуза, ученые отработали полный цикл производства — от синтеза исходного сырья до изготовления готовых изделий. Основой для печати служит композитный материал на основе сплава титан-железо и ABS-полимера.

Процесс начинается с создания специальной пастообразной субстанции. Микрочастицы металлического сплава соединяются с полимером и растворителем, образуя материал для экструзионной 3D-печати.

По словам руководителя проекта Романа Лаптева, полимерная матрица выполняет важную функцию — компенсирует изменения объема материала при поглощении и выделении водорода, а также повышает стойкость к окислению. Разработанные компакты различной формы могут использоваться как в стационарных системах хранения, так и в мобильных устройствах.