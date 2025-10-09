Томские ученые создали технологию 3D-печати водородных накопителей

Как сообщили в пресс-службе вуза, ученые отработали полный цикл производства — от синтеза исходного сырья до изготовления готовых изделий. Основой для печати служит композитный материал на основе сплава титан-железо и ABS-полимера.

Процесс начинается с создания специальной пастообразной субстанции. Микрочастицы металлического сплава соединяются с полимером и растворителем, образуя материал для экструзионной 3D-печати.

По словам руководителя проекта Романа Лаптева, полимерная матрица выполняет важную функцию — компенсирует изменения объема материала при поглощении и выделении водорода, а также повышает стойкость к окислению. Разработанные компакты различной формы могут использоваться как в стационарных системах хранения, так и в мобильных устройствах.