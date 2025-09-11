В России
Томские ученые создали устройство для отбора проб радиоактивных отходов

Разработка упростит классификацию и утилизацию графитовой крошки
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали устройство для отбора проб графитовой крошки из контейнеров с радиоактивными отходами. Разработка велась в рамках программы «Приоритет-2030» и предназначена для использования на объектах атомной энергетики.
При эксплуатации уран-графитовых реакторов типа РБМК образуются радиоактивные отходы, включая реакторный графит в виде крошки. Она хранится в специальных железобетонных контейнерах, излучение от которых может достигать опасных уровней. Для определения характеристик этих отходов требовалось обеспечить безопасный забор проб на разных глубинах.

Устройство состоит из грузоподъемного модуля наведения и модуля отбора проб. Модуль дистанционно погружают в контейнер, после чего открываются заборные отверстия со специальными капсулами. Это позволяет взять пробы в центре, боковых и угловых зонах на трех и более глубинах.

Лабораторный анализ полученных образцов позволяет определить радионуклидный состав и удельную активность отходов. Эти данные необходимы для классификации радиоактивных отходов согласно требованиям российского законодательства и выбора способа их переработки или захоронения.

Новая разработка запатентована и проходит завершающий этап контрольных испытаний.

