Томские ученые создали устройство для стабилизации энергосетей

Опубликовано 07 ноября 2025, 19:551 мин.
Томские ученые создали устройство для стабилизации энергосетейРазработка повышает надежность электроснабжения с ВИЭ
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что специалисты вуза разработали новое устройство для управления электросетями с участием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Инверторный преобразователь позволяет интегрировать солнечные, ветряные и геотермальные установки в общую сеть, повышая ее надежность.
Устройство регулирует параметры сети, включая напряжение и частоту, имитируя работу традиционных синхронных машин. Это позволяет снизить отклонения режимных параметров при авариях до 50%. При падении частоты ниже 50 Гц система предотвращает каскадные отключения генераторов.
Разработка адаптирована для различных конфигураций электрических сетей и упрощает подключение гибридных аккумуляторных сборок. Экспериментальный образец уже создан, ведется разработка конструкторской документации.
Технология особенно актуальна для изолированных энергосистем Дальнего Востока и Крайнего Севера, отметили в пресс-службе.