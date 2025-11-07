Томские ученые создали устройство для стабилизации энергосетей

Устройство регулирует параметры сети, включая напряжение и частоту, имитируя работу традиционных синхронных машин. Это позволяет снизить отклонения режимных параметров при авариях до 50%. При падении частоты ниже 50 Гц система предотвращает каскадные отключения генераторов.

Разработка адаптирована для различных конфигураций электрических сетей и упрощает подключение гибридных аккумуляторных сборок. Экспериментальный образец уже создан, ведется разработка конструкторской документации.

Технология особенно актуальна для изолированных энергосистем Дальнего Востока и Крайнего Севера, отметили в пресс-службе.