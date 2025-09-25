Томские ученые создали высокопрочную керамику для промышленности

Ученым удалось получить плотную мелкозернистую структуру керамики, которая обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики. По ключевым параметрам, таким как плотность и прочность на изгиб, разработка превосходит стандартные российские аналоги и соответствует зарубежным образцам. Материал найдет применение в в металлургии, машиностроении и нефтегазовой отрасли.

Технологический процесс включает нанесение глазури и центробежную обработку, что позволяет достичь практически идеально гладкой поверхности. Это не только улучшает внешний вид изделий, но и значительно увеличивает их срок службы в условиях абразивного износа.

Лаборатория ТГУ уже наладила полный цикл производства деталей из новой керамики с точностью исполнения до 0,05 мм. Разработка ведется в рамках стратегического проекта университета «Малотоннажная химия и новые материалы» при поддержке программы «Приоритет-2030».

Ученые готовы организовать мелкосерийное производство изделий по чертежам промышленных заказчиков, используя отечественное сырье и оборудование. В настоящее время наблюдается высокий спрос на такие решения для импортозамешения деталей машин, отметили в пресс-службе.