Томские ученые создали высокопрочные композиты для авиации

Исследование, проведенное в лаборатории перспективных материалов ТПУ, выявило, что добавление металлической фольги из ниобия между слоями керамики значительно повышает вязкость разрушения композитов. Это делает материал менее хрупким и способным выдерживать высокие степени деформации без полного разрушения, отметили в пресс-службе.

Экспериментальные детали, полученные в результате искрового плазменного спекания, продемонстрировали улучшенные механические свойства и равномерную структуру. Ученые также планируют дальнейшие исследования, включая создание композитов с добавлением слоев других металлов, таких как тантал.