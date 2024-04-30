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В России
Опубликовано 30 апреля 2024, 16:55
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Томские ученые создали высокопрочный материал для атомных реакторов

И авиакосмической промышленности
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый способ синтеза высокопрочных композитов на основе MAX-фаз. Эти материалы могут использоваться в авиакосмической и атомной промышленности.
Томские ученые создали высокопрочный материал для атомных реакторов

© Ferra.ru

MAX-фазы — это особый тип керамических материалов, которые обладают высокой прочностью, жаростойкостью и выдерживают резкие перепады температур. Однако они также хрупкие, что ограничивает их применение.

Новый метод синтеза позволяет получать композиты с особой структурой, которая делает их более прочными и менее хрупкими. Для этого ученые используют два этапа термообработки: сначала порошки титана, кремния и углерода подвергают вакуумной печи, а затем применяют технологию искрового плазменного спекания, отметили в пресс-службе.

В результате получается материал, который может использоваться как самостоятельно, так и в качестве добавки для получения других композитов. Исследование проводилось при поддержке гранта Российского научного фонда.

Результаты механических испытаний показали, что новый материал обладает улучшенными свойствами по сравнению с существующими аналогами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#исследование