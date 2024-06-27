В России
Опубликовано 27 июня 2024, 11:03
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Томские ученые создали замену импортным зубным коронкам

Материал успешно прошел тестирование
Росздравнадзор зарегистрировал новый материал для реставрации зубов, разработанный научным коллективом Томского государственного университета. Он заменяет импортные аналоги и обеспечивает высокое качество изделий по всем параметрам.
Томские ученые создали замену импортным зубным коронкам

© Ferra.ru

Разработка позволяет быстро создавать зубные коронки на основе компьютерных 3D-моделей челюсти пациента. Команда ученых создала сертифицированное производство керамических циркониевых дисков марки Nova, предназначенных для стоматологических протезов.

По словам Владимира Промахова, научного сотрудника из НОЦ «Аддитивные технологии» ТГУ, половина технологий для производства уже отечественные, и ученые стремятся сделать все технологии российскими. Экспериментальные образцы керамического материала уже прошли успешные тестирования в независимых лабораториях и получили признание ведущих стоматологических клиник страны.

Томские циркониевые диски уже активно применяются в стоматологических клиниках Новосибирска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.