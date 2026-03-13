Томские ученые улучшили белок для диагностики рака

Опубликовано 13 марта 2026, 22:381 мин.
Томские ученые улучшили белок для диагностики ракаМодификация снижает накопление препарата в здоровых тканях
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза модифицировали таргетный белок DARPin, добавив в него глицин и глутамат. Это позволило проводить мечение технецием-99м в одну стадию и увеличить выход готового препарата. Новая версия белка оказалась безопаснее для пациентов: она меньше накапливается в здоровых органах, что улучшает контраст при визуализации опухолей.
Ранее мечение делали в два этапа, требовалась дополнительная очистка, а продукта получалось мало. Малый размер белка помогает ему лучше проникать в новообразования и быстрее выводиться из здоровых тканей. Сейчас это соединение считают лучшим кандидатом для новых клинических испытаний.
Как отметили ученые, в мире зарегистрировано более 60 исследований подобных препаратов, но готовых радиофармпрепаратов для диагностики пока нет. Основная проблема является накопление в здоровых тканях, которую новая разработка помогает решить. Исследование поддержано программой «Приоритет 2030».