Томские ученые улучшили белок для диагностики рака

Ранее мечение делали в два этапа, требовалась дополнительная очистка, а продукта получалось мало. Малый размер белка помогает ему лучше проникать в новообразования и быстрее выводиться из здоровых тканей. Сейчас это соединение считают лучшим кандидатом для новых клинических испытаний.

Как отметили ученые, в мире зарегистрировано более 60 исследований подобных препаратов, но готовых радиофармпрепаратов для диагностики пока нет. Основная проблема является накопление в здоровых тканях, которую новая разработка помогает решить. Исследование поддержано программой «Приоритет 2030».