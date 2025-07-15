Томские ученые ускорили производство биотоплива

Ключевой элемент технологии — полупроницаемая полимерная мембрана, созданная методом электроформования. Она обладает уникальной структурой пор, улучшающей процессы фильтрации и разделения компонентов. Мембрана устойчива к температурам до 170 °C и химически инертна к маслам, кислотам и щелочам.

Как пояснил руководитель исследования Максим Пискунов, рапс выбран как наиболее перспективное сырье благодаря доступности и высокой масличности. В реакторе масло взаимодействует с метанолом и катализатором (гидроксидом калия), образуя метиловые эфиры жирных кислот — основу биодизеля.

Разработка ведется в рамках программы «Приоритет-2030» при поддержке Минобрнауки. Технология уже запатентована.