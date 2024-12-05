Томские ученые усовершенствовали мезотомограф для анализа горных пород

Мезотомограф используется для исследования структуры керна — цилиндрических образцов горных пород. Он позволяет изучать пористость пластов и создавать их цифровые 3D-модели. Это помогает геологам прогнозировать, как нефть, газ и вода будут перемещаться в недрах, и подбирать технологии добычи.

В новой версии прибора повысили разрешение съемки и добавили возможность исследовать как стандартные, так и полноразмерные образцы. Производительность устройства увеличена до четырех метров керна в час — это в четыре раза больше, чем у аналогов.

Ключевым обновлением стала интеграция нейросетевых алгоритмов, которые сокращают время обработки данных с недель до нескольких часов. Это позволяет быстрее получать точные характеристики образцов, что критически важно для оптимизации нефтедобычи.