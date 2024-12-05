В России
Опубликовано 05 декабря 2024, 15:01
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Томские ученые усовершенствовали мезотомограф для анализа горных пород

Прибор стал точнее и быстрее в обработке данных
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с учеными Томского НИИ нефти и газа («ТомскНИПИнефть», входит в «Роснефть») модернизировали мезотомограф — прибор для анализа горных пород. Теперь устройство может собирать в два раза больше информации об образцах и обрабатывать данные за считанные минуты.
Томские ученые усовершенствовали мезотомограф для анализа горных пород

© Ferra.ru

Мезотомограф используется для исследования структуры керна — цилиндрических образцов горных пород. Он позволяет изучать пористость пластов и создавать их цифровые 3D-модели. Это помогает геологам прогнозировать, как нефть, газ и вода будут перемещаться в недрах, и подбирать технологии добычи.

В новой версии прибора повысили разрешение съемки и добавили возможность исследовать как стандартные, так и полноразмерные образцы. Производительность устройства увеличена до четырех метров керна в час — это в четыре раза больше, чем у аналогов.

Ключевым обновлением стала интеграция нейросетевых алгоритмов, которые сокращают время обработки данных с недель до нескольких часов. Это позволяет быстрее получать точные характеристики образцов, что критически важно для оптимизации нефтедобычи.