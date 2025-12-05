Томские ученые в 14 раз усилили пьезоэффект в полимерных каркасах

В качестве основы использовался биоразлагаемый полимер полигидроксибутират. К его раствору добавляли водный раствор бета-глицина в концентрациях 5%, 15%, 20% и 30% от массы полимера. Из полученной смеси методом электроформования создавали образцы.

Исследователи изучили структуру, химический состав и тепловые свойства волокон. В результате им удалось подобрать оптимальные параметры производства. Наибольший эффект показали образцы с 30% содержанием глицина — их средний пьезоэлектрический отклик увеличился в 14 раз.

Такие усовершенствованные материалы потенциально применимы для создания костных имплантатов и ранозаживляющих повязок, где важен отклик на механические воздействия.

В исследовании участвовали специалисты ТПУ, Томского государственного университета (ТГУ), Университета Дуйсбурга-Эссена, Кельнского университета и Шанхайского института керамики.