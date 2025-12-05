В России
Опубликовано 05 декабря 2025, 17:36
1 мин.

Томские ученые в 14 раз усилили пьезоэффект в полимерных каркасах

Добавление глицина улучшило свойства материала для имплантов
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с международным коллегами разработали метод улучшения свойств полимерных каркасов (скаффолдов), используемых в регенеративной медицине. Метод направлен на усиление пьезоэлектрического эффекта.
В качестве основы использовался биоразлагаемый полимер полигидроксибутират. К его раствору добавляли водный раствор бета-глицина в концентрациях 5%, 15%, 20% и 30% от массы полимера. Из полученной смеси методом электроформования создавали образцы.

Исследователи изучили структуру, химический состав и тепловые свойства волокон. В результате им удалось подобрать оптимальные параметры производства. Наибольший эффект показали образцы с 30% содержанием глицина — их средний пьезоэлектрический отклик увеличился в 14 раз.

Такие усовершенствованные материалы потенциально применимы для создания костных имплантатов и ранозаживляющих повязок, где важен отклик на механические воздействия.

В исследовании участвовали специалисты ТПУ, Томского государственного университета (ТГУ), Университета Дуйсбурга-Эссена, Кельнского университета и Шанхайского института керамики.

