Томские ученые захотели улучшить иммунотерапию рака

Томские ученые захотели улучшить иммунотерапию ракаРабота началась
Медики НИИ онкологии Томского НИМЦ начали исследование, которое поможет найти параметры для «предсказания» ответа на комбинированную иммунотерапию у больных раком. Для этого ученые объединили опыт лечения и материал больных, проходящих иммунотерапию в диспансерах Сибири и Дальнего Востока.
Для исследования используется материал, полученный в ходе хирургического лечения. При анализе материала проводят большой анализ состава, фенотипа клеток и их функциональную активность. В исследованиях участвуют специалисты из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Якутска и Томска.
Важная цель найти тот параметр, который может быть использован для предсказания ответа опухоли на иммунотерапию, а значит, сделать ее более эффективной, более прецизионной, заявила заведующая отделением гинекологии НИИ онкологии Томского НИМЦ, Лариса Коломиец.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.