Томские учёные разработали модель для создания нового космического топлива

Исследователи изучали процесс самовоспламенения топливной системы на примере взаимодействия тетраметилэтилендиамина и концентрированной азотной кислоты. В лабораторных условиях они анализировали, как изменяются характеристики при столкновении капель топлива с окислителем, варьируя высоту их падения.

Как пояснила руководитель проекта Ольга Высокоморная, полученные данные помогут прогнозировать поведение гелеобразных топливных систем. Это важно для создания безопасных и управляемых процессов горения в реальных энергоустановках.

Самовоспламеняющиеся топлива широко применяются в космической технике, подводных аппаратах и системах аварийного запуска. Их главное преимущество — способность воспламеняться без внешнего источника тепла. Однако такие системы требуют особого контроля за безопасностью.

Новое горючее должно превзойти существующие аналоги по энергетическим, эксплуатационным и экологическим показателям.