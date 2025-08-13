Томские учёные создали ткань, защищающую от токсинов

Основу ткани составляет обычный материал — хлопок или полиэстер. Его защитные свойства обеспечиваются за счёт нанесённого слоя наночастиц металлоорганических полимеров. Учёные испытали три варианта покрытия, каждый из которых обладает особыми свойствами.

Первый тип содержит цирконий и блокирует проникновение токсичных соединений, выделяющихся при пожарах. Второй вариант, с медью, эффективен против вирусов и бактерий, что делает его полезным для медицинских масок и защитной одежды. Третий тип, с железом, способен очищать воду от вредных примесей, например, фенола.

Испытания показали, что наночастицы устойчивы к ультразвуку и не теряют своих свойств. Ткань работает как фильтр: основа задерживает крупные частицы, а нанесённый слой поглощает растворённые токсины.

Пока содержание активного компонента в материале не превышает 20% — при большей концентрации покрытие начинает осыпаться. Тем не менее, разработка уже запатентована и в перспективе может найти применение в защитной экипировке и системах очистки.