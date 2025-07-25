Томские учёные выяснили, как свет влияет на лечение рака

Фотодинамическая терапия (ФДТ) — современный метод борьбы с раком, при котором специальные вещества-фотосенсибилизаторы под действием света уничтожают опухолевые клетки. Учёные выяснили, что при уменьшении мощности светодиодного источника снижается скорость основной реакции, но при этом ускоряются побочные процессы.

Особое внимание исследователи уделили веществам из группы алкилвердазилов, способным генерировать радикалы. Эти соединения перспективны для кислородонезависимой ФДТ, которая может применяться даже в условиях нехватки кислорода в опухолевых тканях.

По словам авторов работы, понимание механизмов фотолиза (разложения веществ под действием света) позволит создавать более эффективные препараты для клинического использования. Сейчас многие исследователи не учитывают мощность света как ключевой параметр, что может снижать точность экспериментов.