Томский университет и «Гринатом» подготовят ИТ-специалистов для атомной отрасли

Планируется, что в рамках сотрудничества будут задействованы ресурсы Большого университета Томска и будущего кампуса. В октябре будет представлен план о сотрудничестве и дальше начнут его реализацию.

Также по словам ректора, партнер поможет реализовать одну из важных задач университета – увеличение IT-образования.