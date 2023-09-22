Томский университет и «Гринатом» подготовят ИТ-специалистов для атомной отрасли

Томский университет и «Гринатом» подготовят ИТ-специалистов для атомной отраслиВ октябре представят план о сотрудничестве
Ректор Томского университета Эдуард Галажинский договорился с генеральным директором с Михаилом Ермолаевом АО «Гринатом» о сотрудничестве в подготовке ИТ-специалистов для атомной отрасли.
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Планируется, что в рамках сотрудничества будут задействованы ресурсы Большого университета Томска и будущего кампуса. В октябре будет представлен план о сотрудничестве и дальше начнут его реализацию.
Также по словам ректора, партнер поможет реализовать одну из важных задач университета – увеличение IT-образования.
Мы ведем много проектов, связанных с достижением технологического суверенитета. Наша цель – создать ведущий центр новой технологической революции в России. Вместе с партнерами на базе межвузовского кампуса Большого университета Томска мы создадим новую техническую среду, где будут жить старшекурсники, магистры, аспиранты, в том числе ИТ-направлений. Для нас стратегически важно сотрудничество с Гринатомом, ведь мы сможем совместно выстраивать долгосрочные образовательные и научные программы, опираясь на потребности и приоритеты Госкорпорации "Росатом".