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22:07, 22 сентября 2023
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Томский университет и «Гринатом» подготовят ИТ-специалистов для атомной отрасли

В октябре представят план о сотрудничестве

Ректор Томского университета Эдуард Галажинский договорился с генеральным директором с Михаилом Ермолаевом АО «Гринатом» о сотрудничестве в подготовке ИТ-специалистов для атомной отрасли.

Томский университет и «Гринатом» подготовят ИТ-специалистов для атомной отрасли

© Ferra

Планируется, что в рамках сотрудничества будут задействованы ресурсы Большого университета Томска и будущего кампуса. В октябре будет представлен план о сотрудничестве и дальше начнут его реализацию.

Также по словам ректора, партнер поможет реализовать одну из важных задач университета – увеличение IT-образования.

Мы ведем много проектов, связанных с достижением технологического суверенитета. Наша цель – создать ведущий центр новой технологической революции в России. Вместе с партнерами на базе межвузовского кампуса Большого университета Томска мы создадим новую техническую среду, где будут жить старшекурсники, магистры, аспиранты, в том числе ИТ-направлений. Для нас стратегически важно сотрудничество с Гринатомом, ведь мы сможем совместно выстраивать долгосрочные образовательные и научные программы, опираясь на потребности и приоритеты Госкорпорации "Росатом".

Эдуард Галажинский
Ректор Томского Государственного Университета
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