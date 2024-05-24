Томский университет и Сириус запустят магистерскую программу по биоинжинирингу

Опубликовано 24 мая 2024, 17:16
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Томский университет и Сириус запустят магистерскую программу по биоинжинирингуВ 2025 году
Томский государственный университет (ТГУ) и университет Сириус сообщили о запуске в 2025 году магистерской программы двойного диплома по синтезу биокомпозитов и биоинжинирингу материалов. В рамках программы студенты получат фундаментальные знания в ТГУ и практические навыки в Сириусе.
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Программа направлена на подготовку специалистов в области медицинского материаловедения. В ТГУ студенты изучат механику материалов и их моделирование, а в Сириусе освоят прецизионное изучение структуры материалов.
Это первая совместная инициатива ТГУ и Сириуса, цель которой — подготовка специалистов, способных разрабатывать новые материалы для медицины. Декан физико-технического факультета ТГУ Юлия Рыжих отметила, что такие специалисты будут крайне востребованы, так как медики нуждаются в новых материалах, а материаловеды могут помочь в их создании и внедрении.