Томский университет и Сириус запустят магистерскую программу по биоинжинирингу

Программа направлена на подготовку специалистов в области медицинского материаловедения. В ТГУ студенты изучат механику материалов и их моделирование, а в Сириусе освоят прецизионное изучение структуры материалов.

Это первая совместная инициатива ТГУ и Сириуса, цель которой — подготовка специалистов, способных разрабатывать новые материалы для медицины. Декан физико-технического факультета ТГУ Юлия Рыжих отметила, что такие специалисты будут крайне востребованы, так как медики нуждаются в новых материалах, а материаловеды могут помочь в их создании и внедрении.