Томский университет начнет обучение по проектированию на отечественном ПО

Опубликовано 30 августа 2024, 16:541 мин.
Томский университет начнет обучение по проектированию на отечественном ПОВ рамках сотрудничества
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что вуз начнет обучение проектированию и трехмерному моделированию на основе отечественного программного обеспечения (ПО). Соглашение с компаниями Renga Software и «Аскон-системы проектирования» было подписано в рамках форума «Технопром-2024».
© Ferra.ru
По соглашению, в ТГАСУ будут использовать лицензионное российское ПО, включая BIM-систему Renga для архитектурного проектирования и Pilot для управления проектами. Это позволит улучшить подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в машиностроении, приборостроении, строительстве и архитектуре, отметили в пресс-службе вуза.
Проректор по цифровой трансформации ТГАСУ Ирина Вилкина отметила, что сотрудничество создаст инновационную образовательную экосистему, соответствующую современным требованиям. Планируются разработка новых курсов, проведение мастер-классов и и стажировок.