Томский университет начнет обучение по проектированию на отечественном ПО

По соглашению, в ТГАСУ будут использовать лицензионное российское ПО, включая BIM-систему Renga для архитектурного проектирования и Pilot для управления проектами. Это позволит улучшить подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в машиностроении, приборостроении, строительстве и архитектуре, отметили в пресс-службе вуза.

Проректор по цифровой трансформации ТГАСУ Ирина Вилкина отметила, что сотрудничество создаст инновационную образовательную экосистему, соответствующую современным требованиям. Планируются разработка новых курсов, проведение мастер-классов и и стажировок.