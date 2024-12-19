Томский университет обновил суперкомпьютер для проекта NICA

Обновление позволит физикам обрабатывать большие объемы информации для проектов в области физики высоких энергий. Ранее выделенный сегмент СКИФ Cyberia использовался для нужд Большого адронного коллайдера (БАК), а теперь перейдет на российский проект.

В рамках мегагранта правительства РФ были приобретены новые серверы на сумму более 32 млн рублей. Оборудование включает в себя 640 вычислительных ядер, графические ускорители для работы с алгоритмами искусственного интеллекта, 2,8 Тб оперативной памяти и высокоскоростную систему хранения данных объемом 90 Тб. Вячеслав Гойко, директор Суперкомпьютерного центра ТГУ, отметил, что это обновление позволит физикам точнее моделировать детекторы частиц и проводить более сложные анализы данных.