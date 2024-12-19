В России
Опубликовано 19 декабря 2024, 21:58
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Томский университет обновил суперкомпьютер для проекта NICA

Новый сегмент СКИФ Cyberia ускорит обработку данных для ускорителя
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что вуз обновил оборудование суперкомпьютера СКИФ Cyberia, который теперь будет использоваться для анализа данных отечественного ускорителя частиц NICA.
Томский университет обновил суперкомпьютер для проекта NICA

© Ferra.ru

Обновление позволит физикам обрабатывать большие объемы информации для проектов в области физики высоких энергий. Ранее выделенный сегмент СКИФ Cyberia использовался для нужд Большого адронного коллайдера (БАК), а теперь перейдет на российский проект.

В рамках мегагранта правительства РФ были приобретены новые серверы на сумму более 32 млн рублей. Оборудование включает в себя 640 вычислительных ядер, графические ускорители для работы с алгоритмами искусственного интеллекта, 2,8 Тб оперативной памяти и высокоскоростную систему хранения данных объемом 90 Тб. Вячеслав Гойко, директор Суперкомпьютерного центра ТГУ, отметил, что это обновление позволит физикам точнее моделировать детекторы частиц и проводить более сложные анализы данных.