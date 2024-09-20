Томский университет откроет центр мирового уровня для агробиотеха и экологии

Первый проректор ТГУ Виктор Демин отметил, что на базе филиала будут проводиться исследования, направленные на решение глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Центр станет научной базой для ТГУ и других ведущих университетов России, участвующих в совместных проектах.

В структуру научного центра входят «Зеленая обсерватория», «Исследовательский парк устойчивого развития» и экокампус «Рекреационный». Здесь планируется создание национального парка для сохранения редких видов растений и животных, а также разработка новых безопасных сельскохозяйственных культур.

Директор САЕ «Сибирский институт будущего» ТГУ Людмила Борило сообщила, что горный Алтай был выбран для размещения центра благодаря более чем 120-летнему опыту исследований ТГУ в этом регионе, где пересекаются три климатические зоны. Это делает его идеальной площадкой для климатических исследований и отслеживания изменений окружающей среды.