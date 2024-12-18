Томский университет станет центром подготовки специалистов для IТ

Опубликовано 18 декабря 2024, 19:341 мин.
Томский университет станет центром подготовки специалистов для IТК 2030 году
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) нацелен стать Центром превосходства в обучении специалистов по сквозным технологиям для таких отраслей, как электроника, космонавтика, информационные технологии и информационная безопасность к 2030 году.
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По словам ректора университета Виктора Рулевского, основной целью ТУСУР является не только увеличение количественных показателей, таких как бюджет, количество стартапов и научных работ, но и качественная трансформация вуза. Это подразумевает создание эффективной связки «образование — технологии — партнерство», которая должна приносить ощутимые результаты как для образовательной сферы, так и для отраслей и региона в целом.
Рулевский отметил, что университет будет продолжать развивать исследования мирового уровня, а также готовить высококвалифицированных инженеров и технологических предпринимателей, способных решать важнейшие задачи в области национальной безопасности и экономики.