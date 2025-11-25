Томский вуз разработает технологии для строительства в Арктике

Как отметил ректор ТГАСУ Виктор Власов, это подтверждает верность выбранного научно-технологического курса. Проекты вуза решают важные государственные задачи.

Проект «Инженерный экстрим» предполагает использование технологий машинного зрения и лазерной диагностики. Эти методы позволят контролировать состояние зданий в экстремальных условиях. Ожидается, что это снизит расходы на геотехнический мониторинг на 30% и уменьшит аварийность.

Второй проект «Химия и инжиниринг новых строительных материалов» сосредоточен на создании специализированных составов для строительной 3D-печати.

Грантовая поддержка позволит университету организовать опытно-производственную площадку для сборки разработанных приборов.