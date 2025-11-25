Томский вуз разработает технологии для строительства в Арктике

Опубликовано 25 ноября 2025, 22:361 мин.
Томский вуз разработает технологии для строительства в АрктикеПроекты поддержаны программой «Приоритет 2030»
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что проекты вуза получили поддержку в рамках государственной программы «Приоритет 2030». Речь идет о стратегических разработках для повышения безопасности инфраструктуры в Арктике и создания современных строительных материалов.
© Ferra.ru
Как отметил ректор ТГАСУ Виктор Власов, это подтверждает верность выбранного научно-технологического курса. Проекты вуза решают важные государственные задачи.
Проект «Инженерный экстрим» предполагает использование технологий машинного зрения и лазерной диагностики. Эти методы позволят контролировать состояние зданий в экстремальных условиях. Ожидается, что это снизит расходы на геотехнический мониторинг на 30% и уменьшит аварийность.
Второй проект «Химия и инжиниринг новых строительных материалов» сосредоточен на создании специализированных составов для строительной 3D-печати.
Грантовая поддержка позволит университету организовать опытно-производственную площадку для сборки разработанных приборов.