Томский вуз запустит новую программу по подготовке разработчиков спутников

Основной целью программы является подготовка специалистов, способных разрабатывать и производить спутниковую связь. Роскосмос ставит перед собой задачу расширения серийного производства космических аппаратов, и это сотрудничество предоставляет студентам возможность участвовать в этом процессе.

Студенты, обучающиеся по программе, будут готовы к разработке протоколов спутниковой связи, а также принимать участие в проектах, связанных с созданием спутников. Бонусом для учащихся станет дополнительная стипендия со стороны предприятия и возможность присутствовать на запуске космических аппаратов.