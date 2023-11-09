Томский вуз запустит новую программу по подготовке разработчиков спутников

Томский вуз запустит новую программу по подготовке разработчиков спутниковСтуденты получат бонус
Ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Виктор Рулевский, в своем Telegram-канале сообщил, что с нового учебного года вуз и Университет Решетнева вводят совместную образовательную программу "Системы мобильной связи", направленную на подготовку разработчиков спутников, пишет ТАСС.
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Основной целью программы является подготовка специалистов, способных разрабатывать и производить спутниковую связь. Роскосмос ставит перед собой задачу расширения серийного производства космических аппаратов, и это сотрудничество предоставляет студентам возможность участвовать в этом процессе.
Студенты, обучающиеся по программе, будут готовы к разработке протоколов спутниковой связи, а также принимать участие в проектах, связанных с созданием спутников. Бонусом для учащихся станет дополнительная стипендия со стороны предприятия и возможность присутствовать на запуске космических аппаратов.