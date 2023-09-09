Товарооборот России и Мексики достиг рекордных значений

По данным мексиканской статистики, импорт российских товаров в страну увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом и составил 322 млн долларов. Мексиканский экспорт в Россию вырос в 1,4 раза и составил 2 млн долларов. В результате торговый дефицит между двумя странами за год увеличился на 16,8% и достиг рекордных 320 млн. долл.

По данным UN Comtrade, основными статьями мексиканского импорта из России являются железо и сталь (51%), удобрения (31%), алюминий (5%), оборудование (0,9%), древесина и сопутствующие товары (0,65%). С другой стороны, Россия импортирует из Мексики кофе, чай, специи, напитки и алкоголь, о чем было написано выше.