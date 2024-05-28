Тракторист из Самарской области нашел останки древнего ихтиозавра

Информация о находке была передана в музей, и экспедиционная группа уже отправилась на место, вместе с членами палеонтологического общества.

Под тонким слоем земли находились останки ихтиозавра, сохранилась большая часть скелета, уточнили специалисты.

Исследователям удалось определить рацион питания древнего ящера. Найдена рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков в районе живота. Находка вызвала интерес у специалистов, которые в ближайшее время начнут ее изучение.