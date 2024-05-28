Тракторист из Самарской области нашел останки древнего ихтиозавра

Опубликовано 28 мая 2024, 12:45
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Тракторист из Самарской области нашел останки древнего ихтиозавраУченые определили его рацион питания
Тракторист-машинист обнаружил останки древнего водного ящера ихтиозавра в Большечерниговском районе Самарской области. Находка считается уникальной, отмечают специалисты из Самарского археологического центра.
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Информация о находке была передана в музей, и экспедиционная группа уже отправилась на место, вместе с членами палеонтологического общества.
Под тонким слоем земли находились останки ихтиозавра, сохранилась большая часть скелета, уточнили специалисты.
Исследователям удалось определить рацион питания древнего ящера. Найдена рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков в районе живота. Находка вызвала интерес у специалистов, которые в ближайшее время начнут ее изучение.