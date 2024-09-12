Международный форум «Цифровая транспортация 2024» пройдёт в Москве 23−24 сентября

Форум соберет ключевых игроков крупного, среднего и малого бизнеса в сегменте B2B, а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, институтов развития и университетов. Участников ожидает интерактивная выставка с искусственным интеллектом, роботами и космическими технологиями.

Среди основных событий — запуск поезда со спутниковой связью, распространение умной системы оплаты проезда в общественном транспорте, а также демонстрация успешных примеров цифровой трансформации в транспортно-логистическом секторе.