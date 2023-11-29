Треть россиян считают полезными звонки спамеров

Опрос, в который вошли 1500 человек, выявил, что несмотря на общее раздражение по поводу телемаркетинга, 32% россиян находят в этих разговорах что-то положительное. Однако 68% испытывают негативные эмоции.

Четверть респондентов получают звонки с предложениями покупок ежедневно, а каждый пятый – несколько раз в неделю. Однако 77,5% опрошенных используют средства защиты от нежелательных звонков, включая блокировку спама и сервисы, отсеивающие нежелательные вызовы.

87,3% могут отличить человека от робота в телефонном разговоре, и только 5,9% испытывают затруднения. Более половины респондентов (51,5%) признали, что звонки от роботов раздражают их больше, чем разговоры с живыми продавцами.