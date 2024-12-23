Три новых станции техобслуживания открыл «Делимобиль»

В пресс-службе копмании отметили, что благодаря этим нововведениям общее количество собственных СТО компании достигло 15 в восьми городах, а площадь сервисных мощностей удвоилась за год, составив 40 тысяч квадратных метров. Такой рост позволяет компании проводить больше операций самостоятельно, значительно повышая контроль над качеством, сроками и эффективностью работ.

На новых станциях проводят полный цикл обслуживания автомобилей, включая плановое ТО, кузовные, слесарные и покрасочные работы, а также ремонт двигателей и диагностику электрики. Средняя пропускная способность одной станции составляет около 50 автомобилей в сутки, а общий штат технических специалистов насчитывает более 150 человек.

В компании добавили, что собственные СТО помогают экономить до 30−50% затрат по сравнению с услугами сторонних автосервисов.