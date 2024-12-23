В России
Опубликовано 23 декабря 2024, 22:03
1 мин.

Три новых станции техобслуживания открыл «Делимобиль»

Новые сервисы повысили эффективность и снизили затраты
Каршеринговый сервис «Делимобиль» завершил 2024 год запуском трех новых станций технического обслуживания (СТО). Две станции появились в Москве, одна — в Санкт-Петербурге, а в Нижнем Новгороде начала работу площадка с увеличенной территорией.
Три новых станции техобслуживания открыл «Делимобиль»

© Ferra.ru

В пресс-службе копмании отметили, что благодаря этим нововведениям общее количество собственных СТО компании достигло 15 в восьми городах, а площадь сервисных мощностей удвоилась за год, составив 40 тысяч квадратных метров. Такой рост позволяет компании проводить больше операций самостоятельно, значительно повышая контроль над качеством, сроками и эффективностью работ.

На новых станциях проводят полный цикл обслуживания автомобилей, включая плановое ТО, кузовные, слесарные и покрасочные работы, а также ремонт двигателей и диагностику электрики. Средняя пропускная способность одной станции составляет около 50 автомобилей в сутки, а общий штат технических специалистов насчитывает более 150 человек.

В компании добавили, что собственные СТО помогают экономить до 30−50% затрат по сравнению с услугами сторонних автосервисов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#В России
,
#автомобиль