«Триколор» представил QLED-телевизоры с диагоналями до 65 дюймов

По данным отчета, в первом квартале 2025 года россияне купили 1,8 млн телевизоров на 56,6 млрд рублей. Продажи отечественных марок выросли в 1,6 раза в денежном выражении. Эксперты связывают это с конкурентными характеристиками: 4K-разрешение, QLED-экраны и доступные цены. Более половины QLED-моделей в России продаются в сегменте до 45 000 рублей.

Новые телевизоры «Триколора» интегрированы в фирменную экосистему. Пользователи получают смарт-оболочку для управления контентом, сервис «Мультиэкран» для просмотра без дополнительных подписок, а также годовую подписку на «Триколор Кино и ТВ» с 200 каналами и тысячами фильмов.

Как отметила Юлия Кудряшова, директор департамента продуктов компании, 90% клиентов при выборе ориентируются на цену, 64% — на размер диагонали, а 50% предпочитают QLED-технологии. Новые модели объединяют все три фактора.

Линейка базовых смарт-ТВ «Триколора» также расширилась: добавлены диагонали 24, 65 и 75 дюймов. Некоторые из них поддерживают голосовое управление. Телевизоры доступны в интернет-магазине бренда.