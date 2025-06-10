Триколор представил собственный роутер с Wi-Fi 6

Согласно исследованиям, спрос на роутеры с Wi-Fi 6 в России за 2024 год вырос почти на 38%. Пользователи все чаще ищут устройства, способные обеспечить не только высокую скорость, но и стабильность соединения. Новинка от «Триколора» обещает скорость передачи данных до 3 Гбит/с, что в 2,5 раза быстрее, чем у моделей с Wi-Fi 5.

Роутер оснащен технологиями MU-MIMO и OFDMA, которые равномерно распределяют нагрузку между подключенными устройствами. Это снижает задержки при стриминге, онлайн-играх или передаче больших файлов. Дополнительные функции вроде Beamforming и BSS Color улучшают качество сигнала в условиях множества соседних сетей.

Устройство уже появилось в продаже — его можно купить в интернет-магазине «Триколора» и на крупных маркетплейсах за 3690 рублей.