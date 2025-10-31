«Триколор» запустит телемедицинский сервис с элементами ИИ

На первом этапе пользователи смогут получать консультации терапевтов, кардиологов и других специалистов через чаты и видеозвонки. Также в сервисе будет доступен контент для поддержания физического и ментального здоровья.

В дальнейшем планируется внедрение трех нейросетевых модулей. AI-Дерматология поможет в диагностике кожных заболеваний, AI-Психолог будет использовать методы когнитивно-поведенческой терапии, а AI-Биомаркеры позволят оценивать состояние здоровья по видеоизображениям.

По словам представителей компании, задача платформы — сделать заботу о здоровье естественной частью повседневной жизни. Запуск сервиса соответствует стратегии «Триколора» по созданию технологий, повышающих комфорт и безопасность пользователей.