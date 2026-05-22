Ту-214 оснастили отечественным озоновым конвертером

Опубликовано 22 мая 2026, 20:051 мин.
Ту-214 оснастили отечественным озоновым конвертеромПроведены испытания над северными широтами
АО «Туполев» и АО «ОКБ «Кристалл» завершили разработку и сертификацию озонового конвертера для самолета Ту-214. Изделие предназначено для снижения концентрации озона в воздухе, поступающем в гермокабину. На высоте более 10 километров содержание этого токсичного вещества в атмосфере резко возрастает.
Летные испытания проводили на самолете-лаборатории Ту-214 в северных широтах, где уровень озона максимален. Проверка в составе системы кондиционирования подтвердила защиту пассажиров и экипажа.
Конвертер полностью состоит из российских компонентов и взаимозаменяем с импортными аналогами. По массе изделие легче иностранного почти в два раза. В рамках разработки освоена новая технология нанесения каталитического покрытия.
Ранее на самолетах Ту-204/214 применялся конвертер импортного производства, не имевший аналогов в России.