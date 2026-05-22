Ту-214 оснастили отечественным озоновым конвертером

Летные испытания проводили на самолете-лаборатории Ту-214 в северных широтах, где уровень озона максимален. Проверка в составе системы кондиционирования подтвердила защиту пассажиров и экипажа.

Конвертер полностью состоит из российских компонентов и взаимозаменяем с импортными аналогами. По массе изделие легче иностранного почти в два раза. В рамках разработки освоена новая технология нанесения каталитического покрытия.

Ранее на самолетах Ту-204/214 применялся конвертер импортного производства, не имевший аналогов в России.