Тульские студенты создали лёгкого робота из композитов

Новый робот обладает рядом преимуществ перед металлическими аналогами. Лёгкая конструкция увеличивает подвижность, скорость и запас хода машины. Композитные материалы не подвержены коррозии, что важно при работе в сложных условиях, и не требуют покраски.

Особенностью разработки стала пониженная заметность для систем обнаружения. Материалы корпуса слабее отражают радиоволны и меньше нагреваются, что затрудняет идентификацию инфракрасными датчиками.

Как отметили в Ростехе, платформа может оснащаться различными модулями для решения широкого круга задач.