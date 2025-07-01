Тульские студенты создали лёгкого робота из композитов

Опубликовано 01 июля 2025, 20:521 мин.
Тульские студенты создали лёгкого робота из композитовРазработка отличается маневренностью и скрытностью
Студенты передовой инженерной школы Тульского государственного университета представили прототип роботизированной платформы на форуме «Инженеры будущего». Разработка выполнена из углепластика и других композитных материалов в партнёрстве с холдингом «Высокоточные комплексы» Ростеха.
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Новый робот обладает рядом преимуществ перед металлическими аналогами. Лёгкая конструкция увеличивает подвижность, скорость и запас хода машины. Композитные материалы не подвержены коррозии, что важно при работе в сложных условиях, и не требуют покраски.
Особенностью разработки стала пониженная заметность для систем обнаружения. Материалы корпуса слабее отражают радиоволны и меньше нагреваются, что затрудняет идентификацию инфракрасными датчиками.
Как отметили в Ростехе, платформа может оснащаться различными модулями для решения широкого круга задач.