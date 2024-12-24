В России
Опубликовано 24 декабря 2024, 18:51
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Тульские ученые создали новый электронный компас для Арктики

Он повысит точность навигации в приполярных областях
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Тульского государственного университета (ТулГУ) разработали новый электронный компас, который значительно улучшает точность навигации подвижных объектов в условиях высоких широт приполярных областей.
Тульские ученые создали новый электронный компас для Арктики

© Ferra.ru

Традиционные магнитные компасы и электронные датчики часто теряют свою эффективность в экстремальных условиях приполярных зон, где магнитное поле Земли и географическое положение создают трудности для навигации. Новый электронный компас решает эту проблему, повышая чувствительность датчиков и автоматизируя подстройку измерений в зависимости от географической позиции.

Уникальность разработки заключается в использовании смещенного измерительного базиса и новом методе вычисления углов курса с применением фильтра Винера. Это позволяет улучшить точность без необходимости предварительных вычислений углов тангажа и крена, что значительно упрощает процессы навигации.

Компас был успешно протестирован в научно-исследовательской работе студентов, аспирантов и научных сотрудников ТулГУ. На разработанное устройство и метод измерения магнитного курса подвижного объекта уже получены патенты.